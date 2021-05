https://it.sputniknews.com/20210518/eurovision-2021-stasera-la-prima-delle-due-semifinali-11163456.html

Eurovision 2021: stasera la prima delle due semifinali

All'Ahoy Arena di Rotterdam, nei Paesi Bassi, avrà inizio stasera la 65esima edizione dell'Eurovision Song Contest con la prima delle due serate di semifinale. Questa edizione sarà ricordata anche per essere uno dei primi eventi a livello mondiale al quale parteciperà il pubblico: 3.500 spettatori per ciascuno show.La competizione, alla quale partecipano 39 Paesi, avrà la sua prima semifinale questa sera martedì 18 maggio, mentre la seconda semifinale sarà trasmessa il 20 maggio. I Maneskin, rappresentanti dell'Italia, accedono direttamente alla finale del 22 maggio.In queste tre serate si scoprirà il successore di Duncan Laurence, vincitore dell'anno scorso, che porterà il prossimo Eurovision Song Contest nella propria nazione.Italia direttamente in finale, quali sono le previsioni per i Maneskin e dove poter seguire l'eventoIl gruppo rock italiano Maneskin, che accederà direttamente alla finale, sembra avere buoni numeri e come canzone è stata certificata doppio disco di platino. Insieme all'Italia, anche Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna sono state di diritto qualificate per la finale.Anche se l'Italia non sarà presente alle semifinali, sarà possibile seguirle poiché andranno in onda alle 20,45 su Rai4 (canale 21) con il commento di Ema Stokholma e Saverio Raimondo. La finale sarà invece trasmessa su Raiuno dalle 20,40 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.Scaletta delle semifinaliNella semifinale del 18 maggio sono in scaletta i brani:In quella del 20 maggio si esibiranno gli autori dei brani:Le due semifinali qualificano i 20 brani che, insieme a quelle già qualificate, si esibiranno nella finale.

