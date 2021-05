https://it.sputniknews.com/20210518/dipartimento-di-stato-usa-auspica-vertice-putin-biden-nelle-prossime-settimane-11160218.html

Gli Stati Uniti si auspicano che l'incontro del presidente americano Joe Biden con il suo omologo russo Vladimir Putin si svolgerà nelle prossime settimane, ha... 18.05.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito in precedenza da fonti di Sputnik, il prossimo summit, se Mosca darà il suo consenso, potrebbe tenersi in Svizzera. La diplomazia della Confederazione Elvetica però non ha commentato le informazioni riguardo allo svolgimento di un incontro tra Biden e Putin sul suo territorio.Vertice Putin-BidenIn precedenza la Casa Bianca aveva reso noto che il neo presidente Joe Biden ha proposto al capo di stato russo Vladimir Putin un vertice da tenersi questa estate in uno dei paesi europei al fine di discutere le questioni relative alle relazioni bilaterali.Successivamente il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha affermato che Putin e Biden potrebbero incontrarsi in estate, ma finora non sono stati individuati né la data, né il luogo del probabile incontro.

