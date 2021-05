Covid, sì ai matrimoni in sicurezza grazie al "Covid manager"

https://it.sputniknews.com/20210518/covid-si-ai-matrimoni-in-sicurezza-grazie-al-covid-manager-11161118.html

Con la ripresa del settore dei matrimoni, la cui ripartenza è prevista per il 15 giugno, si inserisce una nuova figura professionale denominata "Covid manager".Per banchetti e ricevimenti infatti il decreto approvato dal governo prevede che gli organizzatori di eventi individuino un covid manager che vigili sul rispetto delle norme anti Covid."(Il Covid manager, ndr) dovrà verificare il rispetto del protocollo da parte degli ospiti e dei lavoratori della struttura, evitando assembramenti e verificando che le mascherine siano sempre indossate quando previsto. Dovrà mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni nel caso si dovessero verificare delle positività, in modo da favorire il tracciamento" e dovrà essere affiancato da personale di supporto.Il rapporto tra addetti al controllo e ospiti non dovrà essere inferiore a 1 ogni 50 ospiti.Come nasce la figura professionale del Covid managerQuesta figura professionale nasce nella catena tedesca AO Hostels che per prima ha proposto l'idea del "Covid manager"."Il ruolo di ‘Hygiene Expert' è stato creato con lo scopo di intensificare le misure igienico-sanitarie che, da sempre, hanno un ruolo centrale per AO Hostels. Crediamo sia fondamentale non abbassare mai la guardia quando si tratta di salute e sicurezza" ha affermato il ceo Oliver Winter.Le funzioni del Covid managerQuesta nuova figura professionale avrà il compito di supervisionare il banchetto per il quale sono previste ulteriori regole:Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, in Italia sono stati registrati 4.452 casi di coronavirus con 11.831 guarigioni e 201 decessi.

