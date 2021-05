https://it.sputniknews.com/20210518/benzina-alle-stelle-coldiretti-prevede-caro-prezzi-ai-danni-di-imprese-e-famiglie-gia-allo-stremo-11162440.html

Benzina alle stelle, Coldiretti prevede caro prezzi ai danni di imprese e famiglie già allo stremo

Benzina alle stelle, Coldiretti prevede caro prezzi ai danni di imprese e famiglie già allo stremo

La benzina sta salendo di prezzo tanto da avvicinarsi alla soglia psicologica di 1,6 euro al litro. Tale sviluppo provocherà difficoltà sia per i consumatori... 18.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-18T19:59+0200

2021-05-18T19:59+0200

2021-05-18T19:59+0200

italia

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/813/73/8137338_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e893789d6fd2b417c2606ed71a5278ba.jpg

Nella giornata di oggi il Codacons ha segnalato che il carburante ha avuto un notevole aumento del costo rispetto a maggio 2020. Mentre la benzina è aumentata del 16,7%, il gasolio ha fatto registrare un aumento del 15,7%.Ad avviso degli esperti, l'aumento di prezzi per il carburante è dovuto agli allentamenti delle misure anti-contagio e alle oscillazioni del prezzo del greggio sui mercati internazionali. La Coldiretti fa notare che l’85% dei trasporti commerciali in Italia avviene per strada, il che provoca l'aumento dei costi di trasporto che a sua volta scatena effetti sulla spesa. L'organizzazione pone in rilievo due conseguenze più sensibili per il sistema economico nazionale dovute all'aumento di prezzo del carburante:In particolar modo, di tale sviluppo soffrirà il settore agroalimentare, rileva la Coldiretti. A subire gli effetti sarà l’intero sistema agroalimentare, in quanto i costi della logistica arrivano ad incidere fino al 30-35% sul totale dei costi per frutta e verdura. Alla luce dei fatti la Coldiretti richiama l'attenzione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sul Recovery plan elaborato da quest’ultima per sviluppare le bioenergie in Italia, che prevede la direzione verso alternative green.Prandini ha aggiunto che "si tratta di una mancanza che ogni anno rappresenta per il nostro Paese un danno in termini di minor opportunità di export al quale si aggiunge proprio il maggior costo della “bolletta logistica” legata ai trasporti e alla movimentazione delle merci".

1

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, economia