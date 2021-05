https://it.sputniknews.com/20210518/air-italy-riprende-il-via-ai-licenziamenti-per-mancato-accordo-11162318.html

Air Italy, riprende il via ai licenziamenti per mancato accordo

Air Italy, riprende il via ai licenziamenti per mancato accordo

Proseguono i licenziamenti collettivi della compagnia aerea Air Italy, in seguito ad un esito negativo della consultazione tenutasi con i sindacati. 18.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-18T20:34+0200

2021-05-18T20:34+0200

2021-05-18T20:34+0200

viaggi

alitalia

turismo

aereo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/874/57/8745709_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_f7c72bb55300228ee11d320d2ace5487.jpg

Niente accordo per i lavoratori di Air Italy. L'ultimo confronto tra azienda e sindacati ha avuto esito negativo facendo procedere i licenziamenti collettivi già annunciati ad aprile.Questi ultimi, Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro, attendono ora una convocazione dal Ministero del Lavoro.Nelle motivazioni per questa decisione hanno spiegato che la società ha ribadito le cause che non consentono alternative al licenziamento, già indicate nella lettera di avvio della procedura.I liquidatori hanno poi aggiunto che la società ha illustrato come i costi che la Società ha già sostenuto nel corso del 2020 a causa della situazione di emergenza sanitaria non consentono di aggravare ulteriormente i costi della liquidazione.La procedura di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività era stata avviata l'1 aprile scorso, con la liquidazione dei 1383 dipendenti della compagnia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

viaggi, alitalia, turismo, aereo