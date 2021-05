L’Italia riparte: che cosa riapre e quando secondo il decreto Draghi

© Foto : Evgeny Utkin

Il ministro ha spiegato che la Lega aveva posto anche altre questioni, in particolare sul coprifuoco: "L'idea era: i locali chiudano alle 23, ma si dia la possibilità di rientrare successivamente. Ma questa proposta non è stata accolta". In ogni caso, ha aggiunto, con le regioni che acquisiscono lo status di zona bianca il coprifuoco non c'è. Per cui, ha aggiunto, "la paura viene sconfitta dalla realtà".